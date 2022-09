El Comandante Cobra, aseguró que Manuel Velasco ya no tiene la protección de Peña Nieto y que salió a decir la verdad sobre el romance, fue por una situación que hubo en Chiapas donde “les robaron las tierras” y por esa razón, no seguiría callando aquella situación; al igual, envió un serio mensaje y amenaza hacia Velasco.

¿Le mandó una amenaza a Manuel Velasco?

En el video que compartió el Comandante Cobra, señaló que Manuel Velasco había perdido todo el poder que obtuvo durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Él, afirmó la relación que tuvo con en “Caquino” y que sus preferencias eran lo de menos debido a que lo único que le interesaba es poder proteger al estado de Chiapas que estaba en un mal momento.

“Güera, ya no tienes la protección de tu amante, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, alias el ‘Caquino’. A mí sus problemas sexuales, ‘si me das o te doy’, no me importan, no me interesan. Eso que hiciste con mi persona y con los queridos hermanos de Chiapas: robarles sus tierras, asesinándolos, despojándolos de su patrimonio…”, indicó el comandante Cobra.