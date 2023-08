Policías detienen y encañonan al esposo de Anahí y a su chofer en Veracruz

Detención de Manuel Velasco

¿Qué ocurrió con el esposo de Anahí?

Reacciones y preocupaciones políticas

Detienen y encañonan a Manuel Velasco, quien busca la candidatura presidencial por México y es además esposo de la cantante Anahí.

Junto con su equipo, fue aprehendido por miembros de la policía de Veracruz. Según el político un grupo de seis vehículos los interceptó.

Apuntándolos con armas de gran calibre tanto a él como a sus acompañantes.“Sin decirnos nada, nos retuvieron», destacó.

«No nos dijeron el motivo, nos tuvieron como por 30 minutos y se fueron sin decirnos nada“, contó en entrevista a Radio Fórmula.

Policías detienen y encañonan a Manuel Velasco

El exgobernador de Chiapas, México manifestó que se identificó ante los agentes de policía y les cuestionó sobre el motivo de su detención.

“Me identifique y pregunté cuál era la causa y no nos dijeron nada. No he hablado con el gobernador (de Veracruz Cuitláhuac García)».

«Ahorita voy en carretera, pero por supuesto que me voy a comunicar con el gobernador”, compartió al medio.

Velasco subrayó que la experiencia que atravesaron resultó «peligroso». Ya que mujeres que portaban armas los apuntaron.