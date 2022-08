Manuel Ojeda padecía una enfermedad

El actor murió a los 81 años de edad

En entrevista reveló sus males

Tras la noticia de la muerte del actor mexicano Manuel Ojeda, las preguntas sobre los motivos de la misma no se han hecho esperar, por lo que los rumores salen por todos lados, aunque hasta el momento no se ha revelado qué le pasó, algunas publicaciones han retomado la enfermedad que padecía desde hace varios años, de acuerdo al portal de la revista Fama.

En una entrevista el histrión mencionó que el desempleo le provocaba una fuerte depresión, ya que sentía una gran tristeza por no poder laborar, sin embargo esto no se ha confirmado como una causa de su fallecimiento. En la plática el artista se sinceró con la gente y de manera textual comentó para el medio de comunicación TV Notas lo siguiente:

¿QUÉ PADECÍA?

“Yo cuando no trabajo me empiezo a deprimir y a sentirme mal, en cambio, cuando estoy trabajando lo hago con mucha energía, llevo muchos años haciendo una cosa tras otra, si no es cine, es televisión, si no es teatro, desde que me inicie hace 40 años en esto no he parado y eso me hace feliz”, dijo el villano de las telenovelas.

Pero además confesó que tenía algunos malos hábitos en su vida diaria, tanto en salud como en alimentación, por lo que la gente ha comenzado a preguntarse si esas revelaciones tiene que ver con su muerte, pero hasta el momento nadie a confirmado de qué falleció, su deceso sigue siendo una gran incógnita, se dijo ante la noticia de Manuel Ojeda y su enfermedad.