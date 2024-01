Entre Madres y Doctoras: Manos, pies y boca no identificado

Entre Madres y Doctoras te comparte una historia con manos, pies y boca.

A una pediatra se le escapó la identificación de esta enfermedad que en su mayoría ataca a los niños.

Cuando se trata de un hijo, cualquiera puede tener un juicio algo nublado. Incluso cuando se es médico, resulta complicado diagnosticar a un hijo. Quizá sea la presión o algo que te impide ver a tu hijo como un paciente. El día de hoy, Edith comparte lo que le sucedió con su hijo William. Esto fue algo que la hizo cuestionarse un poco como ambos, mamá y médico. William le estaba señalando a su mami su boca, pero decía la palabra diente repetidas veces. Esto hizo asumir a Edith que le estaban saliendo estos. No obstante, cuando ella lo revisó, no se percató de algo anormal, lo cual le hizo afirmar de nuevo que, efectivamente, le estaban asomando los dientes en esos lugares. La guardería Al ser este el caso, Edith pensó que era completamente normal que no quisiera comer nada, ya que el dolor no lo dejaba comer del todo bien, así que no pensó que fuera otra cosa. Al día siguiente, lo llevó a la guardería. Una llamada de la guardería fue la que comenzó toda una cadena de eventos que harían sentir un poco culpable a la protagonista de este momento. El pequeño William tenía fiebre. No lo podía creer la doctora, por lo menos no en ese momento. Le explicaron que se sentía mal el pequeño y que, entonces, debería ir por él, y así lo hizo. No quería diagnosticarlo, así que prefiero llevarlo con su pediatra.

Consulta Si se preguntan por qué no quiso diagnosticarlo ella misma, fue porque siente que, al saber todo el procedimiento que tiene que hacerse para esto, se siente algo mal de hacer pasar a esto a su pequeño. Es una sensación que no puede describirla del todo, pero le cuesta mucho trabajo como ambas, mamá y pediatra, atenderlo de esa forma. Preguntó a su pediatra si podría revisar al pequeño William y le contestó que no había ningún problema, que lo llevara a consulta. Ya en consulta, la revisión no fue muy tardada, pero lo que tenía el niño dejó perpleja y sin palabras a la mujer.

Manos, pies y boca La pediatra le dijo a Edith que el niño tenía manos, pies y boca. No lo podía creer. No podía concebir la idea de no haberse dado cuenta de que su hijo tenía esto. La razón es que, además del hecho de no poder identificarlo, era la segunda vez que lo tenía. En realidad esto hizo que la mujer se sintiera mal. Sabía que no era su culpa, pero ver sufrir a su hijo por esta enfermedad la derribó bastante. Esta enfermedad no tiene medicamentos para que el paciente se recupere. Solo el tiempo y el mismo sistema inmune hace su trabajo para eliminarla.

Podemos equivocarnos Tener un hijo enfermo de cualquier mal es feo. Ver sufrir a tu hijo es algo horrible e indescriptible. Afortunadamente, lo que sucedió no es algo que no suceda de vez en cuando y que se iba a terminar. No se trata de una perspectiva de orgullo, sino de algo más que es complicado de describir. El no haber visto las señales bien o quizá no poder ver a un familiar como paciente causa un efecto en uno. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar y el paciente sanó. La lección fue aprendida y eso es lo que importa en realidad. La madre del pequeño, aunque sintió culpa, comprendió que son situaciones que ocurren. Todo salió bien. Escogió aceptar que es humana y que seguramente no es el único médico que le ha ocurrido esto. Entre Madres y Doctoras se despide de ti por el momento y agradece tu atención. ¡Lo estás haciendo bien!