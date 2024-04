¿Fraude en Telemundo? Denuncian que no pueden votar por Maripily en ‘La Casa de los Famosos’

Dicen no poder votar por Maripily

Aunque inicialmente pensó que era un problema de su dispositivo móvil, pronto se dio cuenta de que era un inconveniente generalizado entre los boricuas.

En sus propias palabras, «En Puerto Rico, la mayoría no puede votar. Ayer, a mí no me dejó votar, a mi esposa no la dejó votar. En mi teléfono secundario no pude votar».

«Estábamos todos tratando de votar y no pudimos votar. Hoy me levanto con más de 23 etiquetaciones en TikTok, diciéndome que no pueden votar», agregó.

La usuaria también sugirió que esta situación era parte de un «truco más» de Telemundo para favorecer a ciertos participantes, mencionando como afectada específicamente a Maripily Rivera.