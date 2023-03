Manelyk González presenta su podcast Hoy Toca

La influencer habla en exclusiva para MundoNow

Rompe el silencio sobre Rey Grupero Manelyk podcast Hoy Toca. La ex participante del reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos de Telemundo, Manelyk González, causó mucha polémica luego de la eliminación de Rey Grupero. Ya que durante una transmisión en vivo llamó “naco” al reconocido youtuber. La influencer le dijo lo que pensaba del integrante del programa, y reveló que Rey Grupero no es de su agrado, por el tipo de persona que es. Ahora Manelyk habla en exclusiva para MundoNow donde rompe el silencio y dice lo inesperado sobre el conflicto que tuvo con Luis Alberto. Manelyk podcast Hoy Toca: Manelyk presenta su podcast ‘Hoy Toca’ Primeramente, la estrella mexicana de televisión Manelyk González presenta “Hoy Toca”, un podcast donde aparece junto al maquillista personal y gran amigo Víctor Guadarrama. Ambos presentan un contenido sin censuras y fetiches, dirigido a todas las mujeres. “Hoy Toca ha sido muy polémico desde el principio y le ha gustado mucho a la gente. Yo siempre me he caracterizado, desde que empecé como chica reality, que todos mis fans se identifican conmigo porque yo soy muy franca, yo soy muy derecha, yo no traigo pelos en la lengua, yo no quiero quedar bien con nadie”.

Manelyk podcast Hoy Toca: ¿Cómo fue esa idea de la colaboración con Víctor Guadarrama? “Yo hasta el momento no era actriz, ahora soy actriz, entonces simplemente soy yo. Y esta idea de hacer un podcast no quería el típico podcast de yo ir y preguntarle al invitado y que entonces que el invitado suelte la sopa. No, yo quería que las personas se identificaran todavía más conmigo. Entonces bueno, yo dije ‘necesito una mancuerna’, porque no me iba a poner a hablar sola”. “Entonces bueno, pues Victoria Guadarrama, tengo mucho tiempo trabajando con él, es mi amigo, somos socios. Aparte tenemos una línea de finger juntos, es mi maquillista de cabecera, nos entendemos perfecto. Yo sé que también él tampoco tiene pelos en la lengua. Muchas mujeres lo siguen, muchas mujeres van a sus cursos. Entonces, pues, qué mejor que siempre atrás de una buena mujer hay un amigo gay”. Archivado como: Manelyk podcast Hoy Toca

¿Nunca te has sentido utilizada en los realities? “Sí, totalmente, por eso dejé Acapulco Shore. A ver, yo no voy a hablar mal de Acapulco Shore, ni voy a hablar de MTV, porque gracias a ellos también me abrieron una puerta bien grande. O sea, ellos me descubrieron y siempre voy a estar agradecida. Pero todo tiene un límite, todo tiene un ciclo y yo creo que di todo lo que pude dar en Acapulco”. Lo difícil es darte cuenta cuando ya estás en una comodidad, en un confort que tienes que avanzar y da miedo porque no sabes si tienes la capacidad de hacer otra cosa. Entonces, quieras o no, por muy segura que seas, eso se te va quedando en la cabeza. Entonces es tener bien puestos los ovarios y decir si puedo, si puedo hacer otras cosas, quiero actuar, quiero cantar, quiero hacer otros realities. Y mi tirada fue hacer realities total y completamente diferente”. Archivado como: Manelyk podcast Hoy Toca

Habla sobre Rey Grupero “Sabes que me criticaron mucho porque yo subí una historia con él en el restaurante, se armó una cena. Yo no me voy a aventar a medio México encima, nada más porque estoy panelista en La Casa de los Famosos, también hay que ser un poco madura. Imagínense si yo me peleara con todos y cada uno de los que salen ahí. “No vamos a hacer amigos, no lo voy a invitar a mi podcast, pero si soy cordial y me voy a cenar con él, no se confundan cuando estamos en el panel, expresamos lo que pensamos, pero no me voy a estar agarrando del chongo con él en un restaurante”, reveló la influencer sobre Rey Grupero. Archivado como: Manelyk podcast Hoy Toca

