Tras un inicio de temporada con dos empates y una derrota, el equipo de Jurgen Klopp necesitaba una actuación semejante para demostrar que no ha perdido sus ambiciones. El campeón defensor Manchester City también demostró que no se lo puede dar por derrotado. Perdía por dos goles, pero un triplete de Erling Haaland y otro gol de Bernardo Silva en la segunda mitad le permitió dar vuelta el resultado para vencer 4-2 a Crystal Palace, se informó sobre el partido de Manchester United contra Southampton.

Manchester United Southampton: ¿QUÉ LOGRÓ?

Manchester United completó el lunes el fichaje de Casemiro, con un desembolso que según versiones de prensa alcanza los 60 millones de dólares. A primera hora, el volante brasileño de 30 años no pudo contener las lágrimas al despedirse del Real Madrid. Afirmó que tomó la decisión de irse tras considerar que su ciclo de nueve años con el club español “había terminado” tras ganar la última Liga de Campeones.

El United informó que Casemiro firmó un contrato hasta junio de 2026, el cual incluye la opción de un año adicional de extensión. Fue presentado a la afición del United en el estadio Old Trafford ahead of the Premier League game against Liverpool. "Estoy poniéndole fin a una hermosa carrera en Madrid para empezar otra en Manchester", dijo Casemiro, citado en un comunicado difundido por el United. "Estoy decidido a ganar partidos, títulos y hacer que los hinchas se sientan orgullosos de este gran club".