Manchester United muestra mejoría vs Tottenham sin Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no jugó en esta ocasión

Man U mostró mejoría en la Premier

Le ganaron 2-0 al Tottenham

Con unos cuantos minutos restantes en el cotejo, Cristiano Ronaldo se marchó del banquillo del Manchester United, hacia el túnel que lleva a los vestuarios. En el camino, desairó a los aficionados que buscaban intercambiar una palmada con él. Lo cierto es que el United no lo necesitó en absoluto, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

En lo que fue posiblemente su actuación más completa bajo las órdenes del técnico Erik ten Hag, los Red Devils se impusieron el miércoles 2-0 al Tottenham para acercarse a los puestos de clasificación a la Champions en la Liga Premier inglesa. Otro de los clubes más exitosos en la historia de Inglaterra ha mostrado mejoría.

Darwin Núñez recupera su toque de gol en el Manchester United Vs Tottenham

Y el atacante uruguayo Darwin Núñez finalmente está recuperando su toque de gol en su primera campaña con Liverpool — justo a tiempo para la Copa del Mundo. Con su gol en la primera mitad en una victoria de 1-0 sobre West Ham, Núñez ha anotado ahora en tres de sus últimos cuatro partidos con el equipo, para su mejor racha desde que arribó del Benfica portugués.

Como el United, tal vez Liverpool fue descartado por algunos demasiado pronto. Núñez está mostrando además que tiene la habilidad para anotar tipos diferentes de goles, con el último un excelente cabezazo tras alzarse entre los defensores para rematar un buen centro de Kostas Tsimikas a los 22 minutos.