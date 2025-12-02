Manchester City vs Fulham: Locura total en Londres

El Manchester City vs Fulham dejó nueve goles y un cierre que nadie vio venir; el desenlace tuvo un detalle decisivo que cambió todo.

En uno de los partidos más vibrantes de toda la temporada, el Manchester City derrotó 5-4 al Fulham en Craven Cottage, un duelo frenético que reunió golazos, errores, reacción épica, tensión en el descuento y un cierre dramático que pudo cambiar el resultado.

Con dobletes de Phil Foden y tantos de Erling Haaland, Tijjani Reijnders y Jeremi Doku, el equipo de Pep Guardiola sumó tres puntos que lo mantienen a la caza del líder Arsenal.

Aun con el marcador abultado, el desarrollo del juego fue todavía más descontrolado de lo que la cifra sugiere.

Haaland llega a 100 goles y Foden se luce

El partido arrancó con dominio total del Manchester City, que a los cinco minutos ya había rozado el primero con un mano a mano de Haaland que se estrelló en el palo.

Sin embargo, el noruego no tardaría en romper el marcador: al 15’, un balón suelto en el punto penal lo convirtió en su gol número 100 en Premier League.

El equipo de Guardiola amplió su ventaja antes del descanso con Haaland como asistidor y Reijnders definiendo con categoría el 2-0.

Y justo antes del descanso, Phil Foden firmó uno de los mejores goles del partido con un zurdazo desde fuera del área.

Fulham respondió casi de inmediato con un cabezazo perfecto de Emile Smith Rowe, el jugador más peligroso del equipo local en la primera parte.

Doku brilla y Fulham resiste al caos

En el arranque del complemento, Foden volvió a aparecer con un movimiento letal al espacio para el 4-1, aprovechando un pase diagonal de Doku.

El propio belga amplió la diferencia al 56’, esta vez en rol goleador, con un disparo que venció a Leno tras un rebote.

Pero Fulham no se derrumbó: Alex Iwobi descontó con un remate cruzado y más tarde Samuel Chukwueze marcó el 3-5 tras una jugada revisada por el VAR.

El City, que parecía tener todo bajo control, se desconectó peligrosamente y permitió que el local creciera en intensidad.

El ambiente se volvió eléctrico, con el Fulham atacando en oleadas y el City sufriendo en cada transición.

Fulham roza el empate y Gvardiol salva al City

El suspenso llegó en el tramo final: Chukwueze volvió a aparecer con un zurdazo cruzado para el 4-5 y despertó la esperanza local.

A partir de ahí, Fulham arrinconó al City, que apenas resistía.

En el minuto 90+6, Josko Gvardiol quedó mano a mano con Leno, pero su remate se quedó corto… una jugada que, segundos después, se convertiría en decisiva: en el 90+7’, Josh King se lanzó para empujar el empate, pero no alcanzó.

La reacción defensiva posterior del croata terminó salvando los tres puntos.

El City terminó pidiendo la hora en un duelo que sintetiza el ritmo salvaje de la Premier League.

