Manchester City aplasta al Liverpool en el Etihad

El Manchester City ofreció una auténtica exhibición de fútbol al golear 3-0 al Liverpool en el Etihad Stadium, en un partido donde Jeremy Doku se consagró como la figura estelar.

Los dirigidos por Pep Guardiola dominaron de principio a fin ante un conjunto ‘red’ irreconocible, sin ideas ni reacción, que terminó completamente superado.

El City impone su ley desde el inicio

El duelo comenzó con un ritmo frenético del City, que presionó alto y monopolizó la posesión.

El Liverpool apenas resistía los embates de un ataque liderado por Doku, Haaland y Bernardo Silva, con un Nico González incansable en el mediocampo.

El primer golpe llegó tras una jugada de laboratorio.

A los 29 minutos, Erling Haaland se elevó por encima de Konaté para rematar de cabeza un centro milimétrico de Matheus Nunes, abriendo el marcador y alcanzando su decimocuarto gol de la temporada.

El Liverpool creyó empatar minutos después con un tanto de Van Dijk, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego de Robertson, que obstruyó la visión del portero Donnarumma.

Justo antes del descanso, Nico González aumentó la ventaja con un potente disparo desde la frontal que se desvió en Van Dijk antes de colarse en la red.

El 2-0 reflejaba la superioridad total de los de Guardiola.