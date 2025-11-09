Manchester City aplasta al Liverpool en el Etihad
Publicado el 11/09/2025 a las 16:05
Los dirigidos por Pep Guardiola dominaron de principio a fin ante un conjunto ‘red’ irreconocible, sin ideas ni reacción, que terminó completamente superado.
El City impone su ley desde el inicio
El duelo comenzó con un ritmo frenético del City, que presionó alto y monopolizó la posesión.
El Liverpool apenas resistía los embates de un ataque liderado por Doku, Haaland y Bernardo Silva, con un Nico González incansable en el mediocampo.
El primer golpe llegó tras una jugada de laboratorio.
A los 29 minutos, Erling Haaland se elevó por encima de Konaté para rematar de cabeza un centro milimétrico de Matheus Nunes, abriendo el marcador y alcanzando su decimocuarto gol de la temporada.
El Liverpool creyó empatar minutos después con un tanto de Van Dijk, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego de Robertson, que obstruyó la visión del portero Donnarumma.
Justo antes del descanso, Nico González aumentó la ventaja con un potente disparo desde la frontal que se desvió en Van Dijk antes de colarse en la red.
El 2-0 reflejaba la superioridad total de los de Guardiola.
Doku sentencia con una obra de arte
La segunda mitad siguió el mismo guion.
El Liverpool intentó adelantar líneas, pero cada intento era neutralizado por la presión y la fluidez del City.
A los 63 minutos, llegó el momento cumbre: Jeremy Doku recibió en la frontal, se perfiló y sacó un zurdazo impecable al palo largo de Mamardashvili para el 3-0 definitivo.
El belga, intratable durante todo el encuentro, fue MVP del partido, combinando regates, velocidad y sacrificio defensivo. Su actuación recordó al mejor Riyad Mahrez, pero con un plus físico y táctico que encaja perfectamente en la idea de Guardiola.
El técnico catalán celebró con efusividad el triunfo: “Esto es el City que quiero ver: dominante, valiente y con hambre”, dijo tras el encuentro.
Liverpool, sin respuesta y en caída libre
Los de Arne Slot vivieron una pesadilla en Manchester.
El equipo mostró falta de cohesión y errores graves en defensa, especialmente por parte de Konaté, protagonista involuntario en los dos primeros goles.
Ni Salah ni Wirtz lograron generar peligro real ante un bloque defensivo sólido del City, comandado por Rúben Dias y Akanji.
Las pocas ocasiones del Liverpool fueron neutralizadas por un Donnarumma seguro bajo palos.
Las sustituciones de Chiesa, Gakpo y Curtis Jones tampoco modificaron la dinámica del partido, con los ‘Reds’ desbordados y sin alma.
El City, firme candidato al título
Con esta victoria, el Manchester City asciende al segundo lugar de la Premier League, recortando distancia con el líder Arsenal.
El conjunto de Guardiola vuelve a exhibir su versión más dominante justo antes del parón internacional.
El resultado refuerza la confianza en un equipo que, pese a las bajas y los ajustes tácticos, demuestra que sigue siendo el rival a vencer en Inglaterra.
