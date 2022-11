Fue a través de su cuenta de Twitter, que Gerard Piqué de 35 años escribió el siguiente mensaje: “Siempre he dicho que después del Barca no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo en su anuncio el defensa. Piqué se retira del futbol con 35 años y 36 títulos, incluida una copa mundial.

Ante esta polémica, se ha llegado a decir que Piqué tomó la decisión de dejar de hacer lo que más le apasiona por ‘culpa’ de su ex, ya que, el nuevo jersey del equipo español, llevaría el nombre de la cantante colombiana, cosa que supuestamente, pudo haber molesto bastante al ex de Shakira. Ahora, fue la madre de la cantante quien opinó sobre la decisión de Piqué, ¿Qué dijo?

Esta fue la respuesta que dio la señora Nidia: “Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, fue pensado por el mucho, y lo que decida él eso es”, aseguró a las cámaras. Posteriormente le preguntaron acerca de sus nietos y de un supuesto arreglo con la ex pareja, sin embargo la mamá de Shakira no quiso dar más información al respecto (VIDEO) . Archivado como: Mamá de Shakira reacciona retiro de Piqué

Captan a Shakira tras haber sido revelada dicha noticia

Horas después de que Piqué diera este sorpresivo anuncio y publicara un video al respecto informando que se retiraría y tendría un último partido de fútbol, la cantante colombiana fue captada por las cámaras de los paparazzi españoles, sin embargo, se rehusó a bajar la ventanilla del coche para dar alguna declaración.

Por otro lado, los fans de la cantante no han dejado en paz al futbolista ni siquiera por medio de su cuenta oficial, en donde le han llovido cientos de comentarios: “Lo que hace Piqué por no ponerse la camiseta con publicidad de Shakira“, “Yo más bien pensaría ¿Qué le dirías a ese pequeño Gerard si te pregunta que le hiciste a tu familia, a tus pequeños hijos? Pero bueno.. mejor cuéntalo lo de el fútbol, así no se deprimen”, “Te irás del club, así como te fuiste de la vida de Shakira”, “¡Te- fe- li cito que bien actúas! Siempre buscando protagonismo”, “Pudiste haberte retirado en @juniorclubsa pero no, la [email protected] con Shakira y eso no tiene perdón” AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ANUNCIO OFICIAL DE PIQUÉ. Archivado como: Mamá de Shakira reacciona retiro de Piqué