“No es inocente, ella lo ‘crió’… ella sabía como estaba… ella sabía (de) las armas… no es inocente”, apuntó la abuelita de la joven asesinada en la Escuela Primaria Robb. La madre de Salvador Ramos intentó contener las lágrimas y los gritos, pero finalmente ‘estalló’.

“¿Qué razones tenía para matar a 19 niños y dos maestras? ¿Qué razones? No tenía ni una razón”, dijo visiblemente molesta Dana Mendiola, abuelita de Amerie Jo Garza. En seguida, el reportero de Telemundo le señala que la madre de Salvador Ramos declara ser inocente.

Después del ‘enfrentamiento’ la policía arribó a la escena y le solicitó a los familiares no acercarse más a la madre de Salvador Ramos. Por su parte, el ‘enojo’ y la presión de la gente en Uvalde continúan ‘cobrando’ víctimas y ahora el jefe policía de Uvalde podría pagarlo ‘muy caro’. PARA VER EL VIDEO DEL ‘ATAQUE’ A LA MAMÁ DE SALVADOR RAMOS DÉ CLIC AQUÍ.

“No lo hice, estoy cansada de que la gente venga por mí, no es mi culpa”, declaró entre lágrimas, Adriana Martínez Reyes, madre del tirador de Uvalde. “Sé que mi hijo fue un cobarde… Lo sé ¿No creen que estoy cargando todo esto? ¿Creen que no lo sé? Lo sé y lo siento”, agregó.

Ante la fuerte presión de la gente, el superintendente escolar de Uvalde recomendó el miércoles el despido del jefe policial distrital, responsable de la respuesta fallida al tiroteo en la escuela primaria en Texas que mató a 19 niños y dos maestras, de acuerdo con The Associated Press.

¿No lo querían despedir?

Hasta ahora los funcionarios escolares habían rechazado los reclamos de despedir a Arredondo, pero los miembros de la junta escolar soportaron la furia de la gente durante tres horas el lunes, que los acusó de no tomar medidas elementales de seguridad en Robb, de no ser trasparentes acerca de lo sucedido y de no obligar a Arredondo a rendir cuentas, apunta AP.

Frente a los padres que le reclamaban a gritos el despido de Arredondo y amenazas de que el siguiente despedido sería él, el superintendente Hal Harrell dijo que el jefe policial era un empleado bajo contrato al que no se podía despedir sin más. En la reunión del próximo sábado, la junta analizará con su abogado la posibilidad del despido.