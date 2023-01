Desde que se anuncio la separación de Shakira y Piqué el medio del espectáculo ha tenido una ardua tarea, pues los dos no se han cansado de ser noticia. Cuando la cantante lanzó su más reciente colaboración con el DJ Bizzarap, tiró indirectas muy directas y su exsuegra no se salvó.

Mamá Piqué viviendo calvario: La abuela está enferma

María agregó que desde el día de Reyes no ha visto a los padres de Gerard porque no han ido al pueblo desde ahí y cuenta que, aunque la abuela del exfutbolista ha estado enferma ahora está mejor: “He preguntado por ella. De todo esto no sabe nada, no tiene por qué porque es muy mayor, estaba enfermita y está mejor”.

La exfamilia política de Shakira ha sido tachada como villana, desde que se dio a conocer que Shakira puso una muñeca en forma de bruja vigilando la casa de su exsuegros hasta el video dónde la maltratan. Incluso se dice que Milán y Sasha ya no llaman abuela a Montserrat.