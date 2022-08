El romance entre Nacho y Daniela antes de salir de LCDLF

¿La mamá de Nacho rechaza la relación de su hijo?

Usuarios afirman que Daniella Navarro le tiene ‘envidia’ a Ivonne Montero

Mamá Nacho humilla a Daniella Navarro. Sin lugar a dudas, la actriz venezolana Daniella Navarro, se convirtió en una de las caras más polémicas y problemáticas de La Casa de los Famosos 2, fue odiaba por muchos, pero también querida al mismo tiempo, incluso se podría decir que le hizo competencia a la ‘mujer escándalo’, Niurka.

La historia de amor entre Nacho Casano y Daniella fue algo muy hablado durante largas semanas del programa, de hecho la actriz venezolana se pronunció hace poco ante su amor con el actor argentino diciendo: “Pase lo que pase solo él y yo sabemos que fue genuino y que no le hice daño a nadie”, dejó claro la actriz. “El hombre que por 80 días no quise ver me regaló 6 días maravillosos y si tengo que pasar todo lo que pasé al salir para vivirlo lo volvería a pasar”, agregó.

Nacho estaba desconsolado tras la salida de Navarro

Pero al parecer, no todo mundo estuvo feliz con el amor que Nacho y Daniella se tenían. El romance entre Nacho y Daniella surgió a las pocas semanas de que el reality finalizara, y cuando la situación se estaba complicando cada vez más, pues estábamos cerca de conocer al ganador.

Nacho se quedó desconsolado luego de que Daniella fuera la quinta expulsada del reality, justo cuando el romance comenzaba a tomar frutos. Sin embargo, Nacho no fue el ganador del reality show de Telemundo, pues quedó en tercer lugar, dejando como ganadora a Ivonne Montero. Archivado como: Mamá Nacho humilla a Daniella Navarro