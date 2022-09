La madre explotó tras las críticas

Tras recibir cientos de críticas por la inusual fiesta, la madre explotó contra medios de comunicación y aclaró en los comentarios que su familia no es satánica, que si hubo invitados a la fiesta pese a que las fotos mostraban solo a la pequeña en medio de la decoración.

También aclaró que “la fiesta no tiene anda de satánica” y que “la piñata no es satanás, ni el diablo”, sino “Baphomet”, como se mencionó previamente. También, aseguró que el pentagrama “no está invertido, porque no es satánico”. Pero las críticas continuaron.