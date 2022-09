Y es que los testigos confirmaron a la policía, que la mamá mató a su hijo, pero especificaron que no fue intencional, sino que más bien fue un accidente, sin embargo, el dolor, llanto y gritos de la madre conmovieron a todo el vecindario, y no pudieron contener la tristeza en medio de la terrible escena de muerte. Archivado como: Mamá mata hijo

Cuando sucedió la tragedia, la familia y algunos vecinos que vieron todo, no dudaron en llamar al número de emergencias para que fueran a socorrer al pequeño, por lo que así sucedió, sin embargo, el pequeño no pudo sobrevivir y falleció a consecuencia de las graves heridas que sufrió tras el terrible accidente familia.

Mamá mata hijo: ¿IRÁ A LA CÁRCEL?

La investigación determinó que la mujer arrolló a su propio bebé de 2 años de edad con su auto, cuando pretendía salir de la casa, sin embargo, lo arrolló sin percatarse, por lo que allí comenzó el verdadero dolor para una madre que hoy tiene que despedir a su pequeño que murió por así decirlo, a manos de ella.

La policía ha dicho que como parece ser un accidente, pudiera no ejercer cargos contra ella, pero los vecinos explican lo que se vivió en ese momento al Daily Mail Australia: “Observé (a la madre) y eso es lo que más me golpeó, ver su dolor realmente me afectó. No puedo dejar de pensar en eso, estaba histérica. La policía tuvo que sacarla del camino cuando intentaba resucitarlo”. Archivado como: Mamá mata hijo