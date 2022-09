Una joven madre brasileña de tan solo 31 años de edad fue detenida por haber asesinado a sus dos hijos, lice Nardes de Oliveira, de nueve años, y a su hijo, Joaquim Nardes Jardins, de tres, en su departamento en Guarapuava, Paraná, de acuerdo con el portal británico The Sun .

Mamá mata dos hijos. No hay mayor orgullo para una madre que el poder ver crecer y sobresalir a sus hijos, sin embargo hay ciertas personas que hacen lo peor posible con ellos. Uno de los casos más perturbadores que se han dado conocer en los últimos días es sobre una joven que asesinó a sus dos hijos e hizo lo inimaginable con sus cuerpos

Tras haber detenido a la mujer, los oficiales de policía informaron que la madre explicó que ya no podía mantener a sus hijos, económica y emocionalmente. Cabe mencionar que los hijos eran de diferente padre, afirmó la asesina quien enfrenta cargos de homicidio.

¿Cómo los asesinó?

Tras ser detenida, la mujer confiesa como mató a sus pequeños: “Dijo que al niño lo mataron por asfixia con una almohada y, posteriormente, a la niña la estrangularon con un pañuelo, pero estamos esperando un informe que lo confirme. La sospechosa habría cometido los crímenes contra sus propios hijos 14, 15 días atrás”, dijo la policía.

“Afirmó que estaba muy cansada y sola, y que ya no podía permitirse el lujo de criar a sus hijos, no solo financieramente sino también emocionalmente. En consecuencia, dijo que tenía la intención de suicidarse, pero como los niños no tenían con quién contar, según ella, terminó matándolos primero”, agregó Hass ante los medios de comunicación. Archivado como: Mamá mata dos hijos