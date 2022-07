El exconductor de “Suelta La Sopa” también sufrió de cáncer; hace confesión de sus síntomas

“Yo vi el primer signo cuando vi una bolita que estaba inflamada en mi cuello y yo no le preste atención a pesar de que el médico me dijo que fuera y me hiciera los exámenes”, confesó el creador de “Confesiones de Novela”, un exitoso programa donde famosos realizaban confesiones y se transmitió con éxito en Estados Unidos, de acuerdo con Telemundo.

Enseguida, contó hasta cuándo se dio cuenta del cáncer linfático que padecía. “Hasta que me salió la segunda bolita… y ya cuatro bolitas, seis meses después ya el cáncer estaba mucho más avanzado… hubiera sido más fácil (eliminarlo) al comienzo”, reveló Juan Manuel Cortés. Archivado como: Mamá de Juan Manuel Cortés Cáncer