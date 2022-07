Mamá ejecutada bebé: ¿QUIÉN ES EL PAPÁ

De acuerdo a las investigaciones de la policía, el papá de la niña, que tiene 22 años,tiene antecedentes penales, ahora es una persona de interés, según CBS. Además s confirmó que ella tiene un hijo de un año. Johnson fue al parecer, víctima de violencia doméstica y, los informes preliminares indican que hay una denuncia contra su pareja en enero, según Desort.

“La ciudad le falló a mi hija porque el 1 de enero, mi hija me llamó y me dijo que estaba siendo abusada mientras tenía seis meses de embarazo”, dijo Desort a NBC New York. Y además se agregó que “tenía miedo de llamar a la policía, así que me dio la dirección. Llamé a la policía”, informó el Desort tras la tragedia en plenas calles de Nueva York. Archivado como: Mamá ejecutada bebé