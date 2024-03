Mamá de Wendy Guevara se hace cirugía pero le dicen que quedó peor

Sin duda alguna, no todas las personas se mostraron alegres ante la decisión de la señora Fabiola Venegas y decidieron expresarlo en comentarios.

¡NO LES GUSTÓ EL CAMBIO DE IMAGEN! Wendy Guevara no dudó en complacer a su mamá y darle un regalo sumamente inesperado.

¿Qué se hizo la mamá de Wendy?

Por medio de un video en TikTok, la influencer aceptó que su mamá se sometió a una cirugía estética para mejorar la apariencia de su nariz.

«Mi mamá se acaba de operar, nada más ni nada menos que la nariconda, sí la nariconda«, expresó Wendy Guevara en la transmisión que realizó.

«Se la operó el Randall, no Randall si no el cuñado de Randall o el primo. Ya se me olvidó quien le operó la nariz, pero es primo de Randall.

«Ándale es un cirujano otorrinolaringólogo. Entonces, le operó la nariz a mi mamá. ¡Ya por fin tiene cartílago! Randall no es cirujano, solo se dedica a los rellenos faciales», indicó.