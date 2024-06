Mamá de Jocelyn Nungaray menor asesinada en Houston rompe el silencio y manda desgarrador mensaje

🔴 «Son monstruos»: entre lágrimas, rompe el silencio la madre de la niña de 12 años estrangulada en Texas. Alexis Nungaray, madre de la niña de 12 años que fue hallada estrangulada en Houston, afirma estar agradecida con las autoridades por capturar a los dos presuntos responsables del crimen. La mujer afirma que su hija, Jocelyn Nungaray, no conocía a los sospechosos, identificados como Johan José Rangel y Franklin José Peña. Informa Lidia Terrazas 📺 Más del Noticiero Univision a las 6:30 pm /5:30 C y en su Edición Nocturna a las 11:30pm / 10:30 C. #child #niños #crime #crimen #Texas #Houston #Uninoticias #UnivisionNoticias

♬ sonido original – Univision Noticias