Mamá de Jocelyn Nungaray rompe el silencio tras enterarse lo que le hicieron a su hija

«Quiero que cada vez que se vayan a dormir recuerden lo que hicieron y le demuestren a los demás que no se meten con nuestra hija, que no se meten con Estados Unidos, que no se meten con Texas».

Alvarenga, por su parte, aboga por una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional para los presuntos asesinos.

«Prefiero que lo recuerden en público. Cadena perpetua sin libertad condicional, de esa manera podrán recordar cada noche, cuando se vayan a dormir, el trato horrible que le hicieron a nuestra familia».

El asesinato de Jocelyn ha conmocionado a la comunidad, que ha mostrado su apoyo a la familia Nungaray.