¿Golpe duro? Mamá de Geraldine Bazán muestra su apoyo a Irina Baeva tras ruptura con Gabriel Soto

Al ser cuestionada sobre la ruptura del galán de telenovelas con la actriz rusa, Ortiz no dudó en responder: «Mi solidaridad (a Irina Baeva)».

En cuanto a los rumores de que la actriz rusa habría tenido un comportamiento inapropiado hacia las hijas de Soto y Bazán, Elisa Marie y Alexa Miranda, Ortiz aclaró que no tenía evidencia de tales acusaciones.

Rosalba Ortiz no quiso profundizar en los detalles sobre la supuesta nueva relación de Gabriel Soto con una mujer llamada Erika.

«Si ella lo dice, está bien», indicó Ortiz. «Espero que hayan tomado cartas en el asunto sus papás (Geraldine y Gabriel) y si no es, qué bueno», dijo.

«A mí no me consta eso. Serán sus papás los que tomen o tomaron las acciones correspondientes», advirtió.

Declaraciones de Rosalba Ortiz

«No lo sé, no me consta, no les puedo contestar nada de eso, ni ya debería de contestar nada de él, ni de mi hija», afirmó.

Este cambio en la postura de la madre de Geraldine ha llamado la atención en los medios, especialmente después de su papel crítico durante el noviazgo de Baeva y Soto.

La muestra de apoyo hacia la modelo rusa refleja una actitud conciliadora en un momento en que la separación entre Soto y Baeva ha sido muy publicitada.

AQUÍ puedes escuchar las declaraciones de la mamá de Geraldine Bazán sobre Irina Baeva.