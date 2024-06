Mamá de Cristian Nodal comparte foto con Cazzu en plena polémica

Además, durante una de las presentaciones de Nodal en el Auditorio Nacional, la pareja fue vista compartiendo un romántico beso en público, lo que dejó claro que no les importan las críticas.

La polémica en torno a la vida sentimental de Christian Nodal no parece tener fin.

En el video compartido, se pueden ver distintos momentos familiares que, en un principio, no hubieran causado mayor revuelo.

Sin embargo, lo que ha captado la atención recientemente no ha sido solo su relación, sino la reacción de la madre de Nodal.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar a la publicación de Silvia Nodal, que rápidamente se volvió viral.

Las opiniones se han dividido entre aquellos que apoyan la postura de Silvia de mantener a Cazzu cerca por el bien de su nieta, y quienes ven esta acción como un sutil rechazo hacia Ángela Aguilar.

«Que Dios libre a su hija de encontrar a un hombre cómo su hijo», «Señora enséñele a su hijo que es formar una familia y respetarla», le comentaron, en un claro ataque a su hijo.

Otros comentaron: «Cazzu siempre sera parte de la Familia porque la representa Inti, me gusta que no borren a Cazzu como si nunca hubiera existido», «Ya tiene mi like por el hecho de darle el lugar a Inti y a la madre de su nieta».