Mamá de Antonio de Nigris culpa a su nuera de la muerte del jugador

«A la esposa le valió madres su salud, ella prefirió que siguiera jugando por dinero y así es, lo mató , lo animó a que arriesgara su vida y no duró nada mi niño», añadió.

«Yo no lo maté, yo lo entregué vivo, sano, a la esposa, yo no tuve la culpa de que él se muriera, fue ya la esposa y el doctor», reveló Leticia Guajardo.

«Más que me esté diciendo que ‘por tu culpa’ y no se qué», mencionó la madre de Antonio de Nigris en un live que realizó y que fue posteado en TikTok.

«La verdad es que quería aclarar todo eso que me quedé impactada de la difamación que hizo (su nuera) y más que se meta con Toño», comenzó diciendo doña Lety.

Declaraciones de Leticia Guajardo

«Tan buen niño, tan buen hermano, tan buen todo, pero bueno pues que les digo… Soy la peor mamá del mundo, soy una mujer de la calle, de antros borracha y fumadora», señaló.

Estas últimas palabras las expresó a través de su video ya que han sido los ataques y agresiones que aparentemente ha recibido por parte de su nuera.

«Eso es lo que quieren que sea pero no lo van a lograr, yo tengo que cuidar mi templo, mi cuerpo para no estar dando lata y para que no salgan que gastan dinero por uno», dijo.

«Solo quería aclarar eso para que sepan que todo es mentira», finaliza el video de la madre del fallecido futbolista Toño de Nigris.