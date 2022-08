Mamá de Daniella Navarro reta a Laura Bozzo.

La peruana aseguró que Daniella le da ‘asco’.

Doña Carlota explota tras las declaraciones de Laura Bozzo. Mamá Daniella Navarro pelea. El nombre de Daniella Navarro sigue estando presente aún a pesar de su salida del famoso reality de Telemundo, pero en esta ocasión vuelve a ser por parte de su mamá, la señora Carlota. Cabe señalar que esta no sería la primera vez en que sale en defensa de su hija, pues como olvidar la gran polémica con Niurka. Ahora el pleito casado es nada más y nada menos que con Laura Bozzo, pues recordemos que durante una de las galas dominicales de La Casa de los Famosos la conductora peruana aseguró que Daniella Navarro le da ‘asco’, razón por la que la señora Carlota está dispuesta a enfrentarla cara a cara. Laura Bozzo despotrica contra varios de sus excompañeros Muchas personas se han puesto en contra de la actriz venezolana, pues varios no pueden creer que a sus 38 años de edad Daniella todavía necesite ser defendida por su madre, pero a la señora Carlota no le interesa en lo más mínimo y está dispuesta a sacar las garras por su amada hija. Laura Bozzo no dudó en decir todo lo que se había guardado durante una de las galas de La Casa de los Famosos tras su reciente eliminación del famoso reality y fue ahí donde la abogada de origen cubano arremetió en contra de varios excompañeros que tuvo en el programa de Telemundo, entre ellos Daniella Navarro.

La peruana manda contundente mensaje a Daniella Navarro Recordemos que cuando la actriz de origen venezolano se encontraba dentro del reality solía llamarle ‘mamá’ a Laura Bozzo debido a que había encontrado un ‘cálido abrigo’ en ella, por lo que en su participación dentro de la gala, la peruana no tardó ni un segundo en mandarle un contundente mensaje a Daniella Navarro. “No soy tu madre, te amé como una hija, te protegí, te defendí, me peleé las peleas por ti, saqué la cara por ti, hasta con Ivonne me peleé por ti. ¿Cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera?”, expresó Laura Bozzo y añadió que “Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa, orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero”. Archivado como: Mamá Daniella Navarro pelea.

“Mujer despechada, Daniella me das asco” Dentro de la gala Laura también habló sobre las relaciones que Daniela mantuvo dentro de La Casa de los Famosos y no de una forma muy linda que digamos, “Primero fue Eduardo, yo los veía en la noche porque yo dormía en ese cuarto y parecía un mata hormigas con Daniella, luego Zerboni vino –se lo quiso violar a Zerboni–, entonces bajó y me dijo a mí: ‘Mama me ha maltratado’. Mujer despechada, Daniella me das asco”. Esto fue lo que provocó que la madre de Daniella Navarro se pronunciara de inmediato mediante las redes sociales mediante un live compartido por la cuenta de La Casa de los Famosos en Instagram, “Estoy extremadamente molesta, molestísima”, manifestó la señora Carlota tras las palabras de Laura Bozzo. “Quisiera que hubiera algún infiltrado ahorita en este momento en este live para retarla, porque la quiero retar”. Archivado como: Mamá Daniella Navarro pelea.

La madre de Daniella pelea con Laura Bozzo tras decir que le da asco su hija “Lo voy a poner en todas partes, quiero retar a Laura Bozzo, yo la única mamá de Daniella Navarro, Carlota Santodomingo, para que ella en mi cara me diga qué tanto asco le da mi hija, cuando a mi hija lo que le perjudicó en cierta forma fue el haberla defendido a ella, todas las peleas fueron por defenderla a ella”, señaló la madre de la actriz venezolana. “¿Cómo Laura Bozzo va a decir ‘es una persona que es pobre, que ella viene de pobreza’? Mis hijos no vienen de pobreza, mis hijos no saben lo que es pasar necesidad ni hambre, los he enseñado a trabajar porque yo he sido una mujer trabajadora Y no se lo voy a permitir. La reto, si cualquier infiltrado está ahí del batallón de Laura Bozzo díganle, denles mi número, así sí me atrevo yo a ir a Telemundo para que ella me diga”, es como finaliza. Archivado como: Mamá Daniella Navarro pelea.

La reacción de los internautas no tardó en hacer presencia Cómo era de esperarse la reacción por parte de los usuarios internautas no tardó mucho para hacer presencia dentro de la caja de los comentarios, donde arremetieron en contra de Daniella y su madre mientras que otros atacaron a Laura Bozzo tras ofender a la actriz venezolana. “Que pena que la mamá de Daniella tenga que meterse a defenderla no diciendo la verdad”, “De tal palo, tal astilla”, “Me da cosa con Daniella. Pero sinceramente, ella se hundió sola”, “Esto lo tienen que aclarar cara a cara Laura y Daniela”, “Ahora muy dolida la señora”, “Pobre señora mejor que se quede callada”, “Ya sabemos a quién salió la hija”, compartieron algunos internautas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Mamá Daniella Navarro pelea.