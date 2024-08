¿Le hicieron daño? Mamá de Briggitte Bozzo revela que hacía Mariana Echeverría en contra de su hija

«Estoy inmensamente feliz. Me quité un peso de encima», expresó la madre de la actriz venezolana.

«Ya voy a poder dormir»

La mamá de Bri diciendo que ya va a poder dormir🥺 nada más sincero que el alivio que sintió ella con la salida de Mariana, siempre mantuvo una buena postura a pesar de todo lo que se metieron con su hija #LaCasaDeLosFamososMX #LCDLFMX2 pic.twitter.com/mtUxGqFwEl — Ari (@selsxrugge) August 19, 2024

«Ya voy a poder dormir. No he podido dormir estas semanas. Esta mujer no duerme haciéndole daño a mi hija todos los días», informó.

La reacción de Ligia Elena Arcila no pasó desapercibida en las redes sociales, donde se generó un intenso debate sobre la situación.

A través de comentarios, los internautas no dudaron en decir que la mamá de Briggitte se encontraba «aliviana» después de la tensa situación que vive su hija.

«El alivio de la mamá de Bri al ver salir a Mariana muestra cuánto ha sufrido y lo fuerte que ha sido por su hija. Es un testimonio conmovedor de su amor y fortaleza», indicaron.