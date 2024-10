Malyn Pavolka enfrenta cargos tras terrible accidente en Pima.

Nuevos detalles han salido a la luz sobre la conductora involucrada en un trágico accidente en el Condado de Pima que resultó en la muerte de cinco miembros de una misma familia el lunes 21 de octubre.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública (DPS), el choque ocurrió a las 4:42 p.m. al oeste de Camino Verde en Ajo Way, involucrando a dos vehículos.

Un automóvil Toyota que se dirigía hacia el oeste en Ajo Way no se detuvo ante una luz roja en la intersección con San Joaquin Road, lo que provocó que colisionara contra el lado izquierdo de una SUV Nissan. El impacto hizo que la SUV se empujara hacia el medianoche, donde se incendió.

Se sospecha que la conductora del Toyota estaba bajo influencia al momento del accidente.

We’ve received the interim complaint for the suspect in the crash that killed 5 people.

Malyn Christine Pavolka is being held on a $1 million bond. According to this complaint, she “did not remember anything about the crash.” pic.twitter.com/rteOUDdk8C

— Mary Coleman (@Mary_reports) October 23, 2024