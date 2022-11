Tras muerte de Aaron Carter sale a la luz ‘secreto’ de su familia.

Recuerdan a Leslie Carter, la hermana del cantante fallecido.

Aseguran que ambos murieron por una sobredosis; ¿Maldición familiar?

Muerte de Aaron Carter. El día de ayer se dio a conocer que un hermano de las grandes personalidades de Hollywood fue encontrado sin vida al interior de su casa ubicada en la ciudad de Lancaster (condado de Los Ángeles, California), adelantó el medio especializado en celebridades TMZ. Ahora una maldición en su familia ha sido descubierta con otra muerte.

El fallecimiento fue confirmado más tarde por el representante de su hermano a la prensa estadounidense y se concretó que el cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una bañera de dicho domicilio tras haberse ahogado. Se trata del cantante y actor Aaron Carter, hermano de Nick integrante de los Backstreet Boys.

Tras muerte de Aaron Carter se revela otra pérdida familiar

En su faceta como actor, Aaron Carter apareció en series televisivas como “Lizzie McGuire” o “Sabrina the Teenage Witch”, otros programas de tipo ‘reality’ como “Dancing With the Stars” ; protagonizó una serie familiar sin guionizar titulada “E! House of Carters”, e incluso se prodigó en Broadway con “Seussical the Musical”.

Lo que tienes que saber

A horas de que se confirmara la sensible noticia del fallecimiento del reconocido actor, se ha revelado una maldición que ronda en su familia, pues él no habría sido el primero en partir a otro plano. Recientemente se ha dado a conocer el deceso de la hermana de ambas celebridades, Leslie Carter. Archivado como: Muerte de Aaron Carter.