Malasia reanuda la búsqueda del vuelo MH370 con Ocean Infinity

El gobierno de Malasia acordó los términos con la empresa Ocean Infinity para reanudar la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014 en uno de los mayores misterios de la aviación.

El ministro de Transporte, Loke Siew Fook, anunció que la operación se llevará a cabo bajo un acuerdo de «si no hay hallazgo, no hay pago».

Esto significa que la compañía recibirá 70 millones de dólares solo si logra localizar los restos del avión en un área de 5.790 millas cuadradas en el sur del Océano Índico.

El vuelo MH370, un Boeing 777, transportaba 227 pasajeros y 12 tripulantes cuando desapareció en ruta de Kuala Lumpur a Beijing.

