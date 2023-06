Médicos del Vaticano informan sobre su estado de salud

¿Empeora la recuperación del Sumo Pontífice?

Aumentan temores por el Papa Francisco

A tan sólo un par de días de que fuera intervenido el Sumo Pontífice, encienden las alertas al confirmarse mala noticia del Papa Francisco tras su operación; pues no impartirá bendición dominical por consejo médico. Le brindamos los detalles.

El papa Francisco, por consejo de sus médicos, no impartirá la habitual bendición dominical para continuar con su recuperación tras la operación abdominal a la que se sometió días atrás, dijo su cirujano a la prensa el sábado según The Associated Press.

Mala noticia del Papa Francisco tras su operación; no impartirá bendición dominical

El doctor Sergio Alfieri, quien operó al pontífice de 86 años, dijo a la prensa en el Policlínico Gemelli en Roma que, de acuerdo con los análisis de sangre y las imágenes, la recuperación del papa avanza de manera «absolutamente normal».

La operación de tres horas bajo anestesia general retiró las cicatrices dolorosas producto de operaciones anteriores y reparó una hernia en la pared abdominal al insertar una malla prostética. Alfieri dijo que si bien la convalecencia se desarrolla sin inconvenientes médicos, cualquier esfuerzo físico como el de trasladarse a una silla de ruedas para la bendición tradicional del domingo al mediodía y palabras al público por enlace de video podría ser peligroso a esta altura.