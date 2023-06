Mala noticia del Papa Francisco; será sometido a una riesgosa operación

La salud de Francisco se ve mermada

En una entrevista con The Associated Press en enero, Francisco dijo que la diverticulosis, o las protuberancias en la pared intestinal que motivaron la operación de 2021, había regresado. Tras esa cirugía, contó que podría comer lo que quisiera, pero lamentó no haber respondido bien a la anestesia general empleada en un proceso que duró más de lo esperado.

Esa reacción explica en parte su negativa a pasar por el quirófano para reparar los ligamentos de la rodilla, que le obligan a utilizar una silla de ruedas y un andador desde hace más de un año. El hecho de que vuelva a operarse muestra que no tenía más opciones que tratar el problema intestinal, especialmente ante los numerosos viajes previstos para este verano. Archivado como: Mala noticia Papa Francisco.