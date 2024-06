Majo Aguilar rompe el silencio de la relación de su prima Ángela Aguilar y Christian Nodal

No se cansan de decirle que ella si es inteligente, talentosa y con muchos valores, a diferencia de ‘Angelita’.

A pesar de que cada una tiene un estilo muy particular, desde siempre han ‘enfrentado’ a las primas Majo y Ángela Aguilar.

Tranquila, Majo aseguró que no iba a hablar del noviazgo de Ángela Aguilar y Nodal, pero que se ve en la necesidad de aclarar ciertas cosas.

«Yo no voy a opinar nada sobre esa relación, no hablo de la vida de otras personas y no lo haré», reveló.

La artista, quien mantiene una relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky, dijo que esto sería lo único que tiene que decir al respecto.

«Esta es la única declaración, si se puede decir así, que voy a dar. Yo no he opinado nada ni lo haré», finalizó.