Majo Aguilar rompe el silencio: “Basta de rumores familiares”

Majo Aguilar niega rivalidad familiar.

Defiende relación con su tío.

Pide detener los rumores.

La cantante Majo Aguilar abordó en medios el rumor sobre una supuesta rivalidad con su prima Ángela.

Este tema ha propiciado una presunta mala relación con su tío Pepe, pero una reciente declaración la volvió a colocar en el centro de la polémica.

Majo confesó que, en caso de casarse, sí invitaría a toda su familia, lo que generó controversia debido a que Ángela excluyó a varios familiares en su boda con Christian Nodal.

A pesar de preferir ignorar los comentarios sobre esta situación, Majo utilizó Instagram para aclarar su postura.

Majo Aguilar critica el juego mediático y los chismes familiares

“Entiendo que es un juego a la industria, pero hay un punto donde ya esto está saliendo de control”, expresó la intérprete.

“No sé por qué jalo tanto esto de los chismes. A mí nadie me ha hecho nada”, añadió Majo.

Visiblemente incómoda, solicitó: “Por favor, ¡ya paren con todo esto! Es desgastante. No me gusta hablar por los demás, pero no me quiero imaginar lo que ha sido para ellos”.

Majo también compartió su malestar por comentarios sobre el cuerpo de su prima, indicando que reírse de esas preguntas le parecía absurdo.