Majo Aguilar Explica su Ausencia en la Boda de Ángela y Nodal.

Su ausencia en la boda dio mucho de que hablar.

Finalmente llegó a dar declaraciones.

La cantante mexicana Majo Aguilar se ha convertido en el centro de atención después del reciente y sorpresivo casamiento de su prima Ángela Aguilar con el famoso cantante Christian Nodal.

La ausencia de Majo en la que ha sido catalogada como la boda del año ha generado especulación y curiosidad entre los seguidores de la familia Aguilar.

En una reciente entrevista con el programa Despierta América, Majo Aguilar abordó directamente las preguntas sobre su falta de presencia en el evento nupcial.

La artista explicó que, en el momento de la boda, se encontraba en Ohio participando en un evento importante: el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS, donde estuvo interpretando el himno nacional.

Majo Aguilar Explica su Ausencia en la Boda de Ángela y Nodal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica)

“Yo estaba cantando el himno nacional, que fue precioso porque fue en Ohio. No hubo comunicación, no sabía ni que se iban a casar, la verdad”, comentó Aguilar, aclarando que no estaba al tanto de los detalles del enlace entre Ángela y Nodal.

A pesar de las especulaciones sobre su relación con la boda, Majo Aguilar envió sus mejores deseos a la pareja.

“Que les vaya lindo, que lo hagan bien”, dijo, aunque prefirió no profundizar en detalles personales o en felicitaciones más específicas.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con Christian Nodal o con su prima Ángela, Majo fue tajante en su respuesta.