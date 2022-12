Según dijeron varios medios de comunicación e internautas, esta fue ‘la boda del año’, festejo al que acudieron algunos de sus excompañeros de RBD: Anahí, Chistopher Uckermann y Christian Chávez. Cabe recordar que antes de casarse con la actriz y cantante mexicana, Andrés Tovar estuvo casado con Claudia Martín, incluso se aseguraba que él le había puesto ‘el cuerno’ con la ex RBD.

“Espero que hayas sido muy feliz”: Maite Perroni

Como se mencionó anteriormente, Maite Perroni dio a conocer una triste noticia en las primeras horas de hoy que la tiene de luto: la muerte de su perrito ‘Sancho’: “Ufff, si que duele!!! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte, Sancho hermoso, si solo sabías dar amor, tengo el corazón partido en mil cachitos”.

“Ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño, espero que hayas sido muy feliz con esta familia que se derretía de amor por ti! Gracias por tu amor incondicional y por ser ese corazón con patas que desde que llegó a mi vida me hizo feliz. Te amo, Sancho panzón, para siempre por siempre. Vuela alto y espero poder abrazarte nuevamente y sentir el peso de tu cabeza sobre la mía al despertar” (Archivado como: Tras anunciar el regreso de RBD a los escenarios, Maite Perroni se viste de luto)