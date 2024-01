Magaly Chávez hace fuerte confesión sobre las ‘preferencias’ de su ex Alfredo Adame

«La última (novia) me salió con premio… En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro», dijo Adame.

Las declaraciones de Adame dentro del programa han desatado una serie de respuestas por parte de Chávez, quien no ha dudado en desafiar las afirmaciones de su ex pareja.

En una entrevista exclusiva que la ex de Adame tuvo con el programa de televisión ‘Chismorreo’, respondió a las afirmaciones del actor.

La reacción de la exparticipante de ‘Enamorándonos’ no se hizo esperar ante las fuertes declaraciones que Adame ofreció en el reality show.

«Hay cosas que me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él», reveló Chávez al programa de ‘Chismorreando’.

«Porque lo he escuchado detrás de cámaras y sé de lo que es capaz de llegar a hacer con tal de entrar en un círculo social», afirmó Chávez.

Revelaciones íntimas sobre Alfredo Adame

«Que le gustan los transexuales (sic), que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, de ninguna manera», confirmó la ex de Adame.

«Vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él de hace mucho tiempo», declaró Magaly durante la entrevista que ofreció.

«Pero yo no tengo por qué andar ventilando su vida, no sé si sea cierto y ni quiero comprobarlo», afirmó ante las cámaras.

«Ni me interesa, es un tipo que no me interesa lo que haga ni su vida, ni mucho menos», dejó en claro la expareja de Alfredo Adame.