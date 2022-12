La ex maestra, originaria de Louisville, Kentucky, ya contaba con varios cargos a su nombre cuando fue detenida en Liberty Township, Ohio, según la policía del estado. La mujer contaba con 11 cargos de transmisión de información perjudicial a niños, así como un cargo de conducta sexual inapropiada con un menor.

Ana Leigh D’Ettorre, de 24 años, es la joven maestra acusada de mantener relaciones con un menor de edad, del cual no se ha dado a conocer su edad exacta, pero se estima que la victima tiene entre 13 y 15 años, lo que es un grave delito en los Estados Unidos.

¿Cuándo se involucró la maestra con el menor?

Betsy Fuller, la portavoz del distrito, aseguró que el 4 de Mayo fue su último día en el distrito de Lakota. Según documentos obtenidos por Fox 19, presuntamente la ex maestra le envió fotos desnuda a la victima, por otro lado la fiscalía del caso no dice no poder ubicar el lugar en el que tuvo relaciones con el menor de edad.

Dicen saber que fue dentro de los limites de la ciudad de Monroe, sospechan que fue en un auto. Aunque los hechos, se dieron lugar entre el 21 de Mayo y el 30 de Agosto del año en curso, lejos de las aulas de clase, la víctima involucrada aún se encuentra entre los 13 y 15 años de edad. Archivado como: Maestra estudiante menor edad