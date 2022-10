Ante este video se pidió explicaciones al plantel. La escuela aceptó el hecho y se justificó ordenar romper el celular diciendo que se trató de “una actividad escolar”, según la maestra. Supuestamente se llegó a un acuerdo con la mamá del joven para no denunciar públicamente. También mencionaron que el video estaba incompleto. (Archivado como: Maestra ordena romper celular)

Hermana del afectado se hace presente en redes

Ante las declaraciones del plantel y también de muchas opiniones distinas en los comentarios del video; apareció un video presuntamente de la hermana del menor, donde aclaró algunas dudas.

"Es mi hermano, el día de hoy se fue a la escuela para aclarar lo sucedido. Ciertamente la maestra actuó mal, la institución nos resolvió. Pero eso no nos quita a nosotros como familia lo ocurrido, no es que no nos importe como dice aquella niña que está comentando, lo material va y viene pero la ética y el profesionalismo de la maestra es completamente incorrecta. Solamente queremos que se actúe como debería ser, así como la escuela nos lo planteó, su directiva es muy buena pero hay que ser selectivos a la hora de convertirse en docentes", mencionó Emily Paredes, hermana del dueño del celular.