Muchos han elogiado a la educadora segura de sí misma por su destreza en la moda, pero algunos padres en las redes sociales dicen que no debería usar esos atuendos cuando está con menores de edad. “Estás en un salón de clases tomando fotos para Instagram de tu trasero”, despotricó un usuario debajo de una llamativa imagen que publicó la educadora. “¡Mostrar fotos en la clase con el trasero al aire es muy inapropiado!”, escribió, según el Post.

En algunas imágenes aparentemente atrevidas, se puede observar a la voluptuosa educadora exhibiendo su figura junto a una pizarra. En otras fotografías de la maestra latina, se ven a sus alumnos dentro del salón de clases, aunque sus rostros no son identificables, indicó el referido medio.

La maestra de Nueva Jersey , quien no ha revelado su nombre completo, ha acumulado más de 900 mil seguidores en su cuenta de Instagram @ToyboxDollz, donde comparte fotografías de sus atuendos ajustados, a menudo tomadas en su salón de clases, y donde se ha mostrado orgullosa de ser oriunda de Puerto Rico.

Una maestra latina de una escuela primaria ha sido fustigada por vestirse con ropa ajustada para dar sus clases, e incluso algunos padres indignados por su comportamiento la han descrito como una mujer “desesperada” y “que busca atención”, de acuerdo con la reseña del New York Post.

“He visto a algunos hombres decir cosas locas y malas, pero enseño a bebés y no hay ‘haters’ (criticones) en el salón pensando en eso”, declaró la educadora, quien se especializa en educación artística.

“Soy una muy, muy buena maestra”

“Soy una muy, muy buena maestra. Tuve estudiantes que me enviaron correos electrónicos durante el verano pidiéndome tareas. Ellos aman el arte. A mí me encanta enseñar arte. Me encanta trabajar con niños para crear arte”, expresó ante la cámara en la grabación publicada en su Instagram.

Alternado entre español e inglés, la educadora también aseguró que hay muchas madres de estudiantes en el colegio que la apoyan, y muchos otros usuarios elogiaron su actitud, aplaudieron su “pasión” por su trabajo y le recordaron que “los que ‘haters’ van a odiarla”, pues es lo que ellos hacen en redes sociales.