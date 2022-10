Maestra murió en tiroteo de St Louis con acto heroico.

Protegió a sus alumnos y los ayudó a escapar del tirador.

Jean Kuczka de 61 años dio la vida por la de sus alumnos.

Maestra tiroteo St Louis. El pasado lunes 24 de octubre, las autoridades en Estados Unidos advirtieron sobre un tiroteo dentro de una High School de St Louis, en Missouri, mismo que dejó terrible saldo mortal, entre ellos una docente de la cual nuevos detalles han salido a la luz a tres días de la tragedia.

Poco después de las 9 de la mañana de ese lunes, las autoridades respondieron a un reporte de emergencia tras anunciarse un tiroteo en la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas. A los pocos minutos de darse a conocer la noticia del tiroteo, revelaron el saldo mortal que dejó el autor.

Maestra murió en el tiroteo en High School de St Louis

Entre las personas fallecidas se encontraba una de las docentes de la escuela de St Louis, The Associated Press indicó que las autoridades no dieron a conocer los nombres de las víctimas, pero el periódico St. Louis Post-Dispatch identificó a la profesora muerta como Jean Kuczka.

Ahora se ha dado a conocer cómo fue que la maestra de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas de St Louis, en Missouri murió, algo que ha tocado el corazón de varios padres de familia que logran perder a uno de sus hijos tras el altercado con un arma de fuego. Archivado como: Maestra tiroteo St Louis.