Juez de EE.UU. declara ilegal detención de maestra colombiana en Chicago
Publicado el 12/11/2025 a las 21:20
- Detención ilegal en Chicago
- Maestra colombiana tendrá fianza
- Juez ordena audiencia migratoria
Un juez federal de Estados Unidos determinó este miércoles que la detención de la maestra colombiana Diana Patricia Santillana Galeano por parte de autoridades migratorias fue ilegal, y ordenó que tenga una audiencia de fianza.
El fallo, emitido por el juez de distrito Jeremy Danie, establece que Santillana debe presentarse ante un juez de Inmigración el próximo martes.
Maestra colombiana detenida en Chicago logra justicia
Maestra de guardería detenida por agentes de migración de EE. UU. en su trabajo
Una maestra de la guardería Rayito de Sol, en Chicago, fue detenida hoy por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras gritaba que tenía sus papeles en regla.
El… pic.twitter.com/JF4oa9TJOb
— DW Español (@dw_espanol) November 5, 2025
En esa audiencia se decidirá si puede quedar en libertad mientras continúa su proceso de deportación civil, según la agencia Efe.
TE PUEDE INTERESAR: Video muestra violento operativo de ICE enmascarados en plena calle de Nueva York
De acuerdo con sus abogados, Santillana cuenta con documentación migratoria en regla, lo que refuerza los argumentos de su defensa sobre la irregularidad de su detención.
Detención grabada y difundida en video
A federal judge has barred the Trump administration from removing daycare worker Diana Patricia Santillana Galeano from the U.S. and transferring her to any federal jurisdiction outside of Illinois, Indiana and Wisconsin, court documents show. https://t.co/ktH3z5ej1e
— ABC News (@ABC) November 7, 2025
El caso tomó notoriedad después de que se divulgara un video donde se observa el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la sacan por la fuerza del jardín infantil Rayito de Sol, ubicado en el suburbio de North Center, en Chicago.
El incidente ocurrió el 5 de noviembre por la mañana, antes de que llegaran los niños.
En las imágenes se escucha a Santillana, de 38 años, gritar en español “tengo papeles”, mientras los agentes la sujetan y la llevan a una patrulla.
Funcionarios del jardín infantil afirmaron que los agentes federales no presentaron una orden judicial para ingresar al establecimiento, ni para detener a la maestra, quien contaba con autorización laboral y había superado las verificaciones de antecedentes requeridas.
Versiones contrapuestas
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado que Santillana fue detenida tras un control de tráfico y que los agentes la siguieron hasta el jardín infantil, donde habría intentado atrincherarse.
Según la versión oficial, la mujer habría ingresado de manera irregular al país hace dos años y recientemente habría pagado a un “coyote” para que ayudara a sus dos hijos adolescentes a cruzar la frontera sur.
Por su parte, los abogados defensores sostienen que Santillana solicitó asilo y posee todos sus documentos en regla.
“El tribunal ha reconocido que Diana y muchas otras personas como ella no deberían estar detenidas indefinidamente.
Este es un paso importante en el camino de Diana para regresar a casa, donde pertenece”, dijo su abogado Charlie Wysong en un comunicado.
El caso ha reavivado el debate sobre los procedimientos de detención de ICE y los límites legales de las acciones migratorias dentro de espacios educativos.
La decisión judicial marca un precedente relevante en medio de crecientes denuncias sobre detenciones sin orden judicial en lugares considerados sensibles.
La audiencia de fianza del próximo martes podría definir si Santillana continúa detenida o recupera su libertad mientras se resuelve su situación migratoria.