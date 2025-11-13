Juez de EE.UU. declara ilegal detención de maestra colombiana en Chicago

Detención ilegal en Chicago

Maestra colombiana tendrá fianza

Juez ordena audiencia migratoria

Un juez federal de Estados Unidos determinó este miércoles que la detención de la maestra colombiana Diana Patricia Santillana Galeano por parte de autoridades migratorias fue ilegal, y ordenó que tenga una audiencia de fianza.

El fallo, emitido por el juez de distrito Jeremy Danie, establece que Santillana debe presentarse ante un juez de Inmigración el próximo martes.

Maestra colombiana detenida en Chicago logra justicia

Maestra de guardería detenida por agentes de migración de EE. UU. en su trabajo Una maestra de la guardería Rayito de Sol, en Chicago, fue detenida hoy por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras gritaba que tenía sus papeles en regla. El… pic.twitter.com/JF4oa9TJOb — DW Español (@dw_espanol) November 5, 2025

En esa audiencia se decidirá si puede quedar en libertad mientras continúa su proceso de deportación civil, según la agencia Efe.

TE PUEDE INTERESAR: Video muestra violento operativo de ICE enmascarados en plena calle de Nueva York

De acuerdo con sus abogados, Santillana cuenta con documentación migratoria en regla, lo que refuerza los argumentos de su defensa sobre la irregularidad de su detención.