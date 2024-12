Maestra es asesinada y desmembrada en un crimen brutal.

La tranquila ciudad de Orlando se ha visto sacudida por un horrendo crimen que ha conmocionado a la comunidad. Carmen Elsa Escalante Carrera, una joven maestra de 29 años.

Se le encontró brutalmente asesinada y desmembrada en Georgia, días después de su desaparición.

Las autoridades han acusado a su novio, Jorge Javier Quintero, de 41 años, de este atroz acto.

La pesadilla comenzó el 29 de octubre cuando amigos y familiares de Carrera reportaron su desaparición. Las sospechas se centraron rápidamente en Quintero, su pareja sentimental.

