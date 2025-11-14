Maduro desafía tensiones y pide paz a Trump
Publicado el 11/13/2025 a las 19:12
- Maduro pide paz continental
- Trump recibe mensaje directo
- Tensiones militares siguen creciendo
Segun informa CNN, El presidente Nicolás Maduro pidió públicamente a Donald Trump que Estados Unidos y Venezuela “se unan por la paz del continente” en medio de un clima de tensión creciente.
Durante una marcha en Caracas, Maduro rechazó lo que llamó “guerras eternas” y mencionó directamente conflictos como Libia y Afganistán al pedir que cesen las intervenciones militares.
Consultado por CNN sobre si tenía un mensaje para Trump, respondió en inglés “Yes, peace”, remarcando que su prioridad es evitar un nuevo conflicto prolongado en la región.
Maduro aseguró que su gobierno está “ocupado con el pueblo” y afirmó no temer una posible agresión estadounidense pese al despliegue militar en el Caribe.
Tensiones militares en el Caribe
La escalada comenzó a mediados de agosto cuando la Casa Blanca ordenó un despliegue militar que incluye un portaviones, barcos de guerra, aviones de combate e infantería de Marina.
Estados Unidos explicó que la operación busca combatir el narcotráfico y acusó al gobierno venezolano de estar controlado por el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista.
Caracas rechazó estas acusaciones y señaló que el verdadero objetivo de Washington es promover un cambio de régimen bajo el argumento de una operación antidrogas.
En paralelo, Estados Unidos ha ejecutado 20 ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, acciones que han dejado un total de 80 personas muertas.
Maduro Trump ante las acusaciones de Washington
El último ataque revelado por el Pentágono dejó cuatro fallecidos cuando fuerzas estadounidenses destruyeron un bote en el Caribe, incrementando la tensión bilateral.
CNN informó que el gobierno de Trump está considerando atacar instalaciones y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, lo que abriría un escenario aún más confrontativo.
Funcionarios estadounidenses reconocieron ante el Congreso que no existe una justificación legal clara para realizar ataques dentro de territorio venezolano en este momento.
Sin embargo, las autoridades analizan cómo redactar una opinión legal que permita avanzar con estas acciones en caso de que la Casa Blanca decida ejecutarlas.
Preparativos militares dentro de Venezuela
Como respuesta al despliegue estadounidense, Venezuela activó una movilización masiva de personal militar y milicias civiles en todo el territorio nacional.
Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas cuentan con alrededor de 123.000 miembros y han estado realizando ejercicios para enfrentar posibles amenazas.
Maduro afirmó que las milicias voluntarias suman más de 8 millones de reservistas, aunque expertos han cuestionado tanto esa cifra como la calidad del entrenamiento.
Desde Estados Unidos, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció la operación Southern Spear, asegurando que su misión es “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”.