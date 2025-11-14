Maduro desafía tensiones y pide paz a Trump

Maduro pide paz continental

Trump recibe mensaje directo

Tensiones militares siguen creciendo

Segun informa CNN, El presidente Nicolás Maduro pidió públicamente a Donald Trump que Estados Unidos y Venezuela “se unan por la paz del continente” en medio de un clima de tensión creciente.

Durante una marcha en Caracas, Maduro rechazó lo que llamó “guerras eternas” y mencionó directamente conflictos como Libia y Afganistán al pedir que cesen las intervenciones militares.

Consultado por CNN sobre si tenía un mensaje para Trump, respondió en inglés “Yes, peace”, remarcando que su prioridad es evitar un nuevo conflicto prolongado en la región.

Maduro aseguró que su gobierno está “ocupado con el pueblo” y afirmó no temer una posible agresión estadounidense pese al despliegue militar en el Caribe.

Tensiones militares en el Caribe

ÚLTIMA HORA | Nicolás Maduro lanza un pedido de paz a Donald Trump: «No más guerras eternas, ¡yes peace!». “No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz” https://t.co/Ga3BqYEtAv pic.twitter.com/BrUe2OXegR — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 13, 2025



La escalada comenzó a mediados de agosto cuando la Casa Blanca ordenó un despliegue militar que incluye un portaviones, barcos de guerra, aviones de combate e infantería de Marina.

Estados Unidos explicó que la operación busca combatir el narcotráfico y acusó al gobierno venezolano de estar controlado por el Cartel de los Soles, designado como organización terrorista.

Caracas rechazó estas acusaciones y señaló que el verdadero objetivo de Washington es promover un cambio de régimen bajo el argumento de una operación antidrogas.

En paralelo, Estados Unidos ha ejecutado 20 ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, acciones que han dejado un total de 80 personas muertas.