Maduro llama a prepararse para enfrentar a EU y desata nueva ola de tensión
Publicado el 12/10/2025 a las 18:08
- Maduro eleva confrontación regional
- Trump advierte por Machado
- Tensión aumenta en Venezuela
Segun informa El Universal, Nicolás Maduro endureció su discurso frente a Washington al pedir a campesinos y pescadores de Venezuela estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos en caso de que, según él, fuera necesario.
El presidente venezolano lanzó este mensaje durante una manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, donde reiteró su rechazo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
Frente a la multitud, Maduro exigió el “cese del intervencionismo ilegal” de Estados Unidos tanto en Venezuela como en América Latina.
El mandatario insistió en que la población debe actuar como “guerreros”, manteniendo el país en funcionamiento mientras se preparan para responder a cualquier agresión.
Tensión internacional y movimiento de respaldo
El discurso se produjo en un contexto marcado por la creciente tensión bilateral, alimentada por la presencia de portaaviones estadounidenses en el Caribe.
Maduro afirmó que a nivel internacional se ha generado un movimiento de opinión pública contrario a la ofensiva estadounidense en la región.
La jornada coincidió con un momento clave en Oslo, donde María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Machado no pudo asistir inicialmente a la ceremonia, pero se dirige a Noruega para participar en una conferencia.
Maduro: reacciones y advertencias
Desde Caracas, Maduro reaccionó agradeciendo manifestaciones en Oslo que, según él, protestaban por la entrega del Nobel a Machado.
En Estados Unidos, Trump fue cuestionado sobre una posible detención de Machado a su regreso a Venezuela.
Trump afirmó que “no estaría contento” si esto ocurriera, elevando la presión diplomática.
El mandatario estadounidense dijo además que Maduro tiene “los días contados” en una entrevista reciente.
Nuevas presiones y aumento del conflicto
Estados Unidos ha desplegado portaaviones y destruido embarcaciones acusadas de transportar droga.
Estas operaciones han dejado al menos 87 personas muertas según reportes oficiales.
Trump anunció también la incautación de un “gran” petrolero frente a las costas venezolanas.
El cruce de advertencias ocurre en medio de un escenario regional cada vez más tenso.
Venezuela entre incertidumbre y observación global
La comunidad internacional observa con atención el riesgo de nuevas escaladas en la región.
El protagonismo simultáneo de Maduro y Machado refleja el conflicto político interno.
La expectativa se centra en el retorno de Machado a Venezuela.
Las amenazas cruzadas refuerzan un clima regional cargado de tensión.