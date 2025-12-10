Maduro llama a prepararse para enfrentar a EU y desata nueva ola de tensión

Maduro eleva confrontación regional

Trump advierte por Machado

Tensión aumenta en Venezuela

Segun informa El Universal, Nicolás Maduro endureció su discurso frente a Washington al pedir a campesinos y pescadores de Venezuela estar preparados para “partirle los dientes” a Estados Unidos en caso de que, según él, fuera necesario.

El presidente venezolano lanzó este mensaje durante una manifestación convocada por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, donde reiteró su rechazo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Frente a la multitud, Maduro exigió el “cese del intervencionismo ilegal” de Estados Unidos tanto en Venezuela como en América Latina.

El mandatario insistió en que la población debe actuar como “guerreros”, manteniendo el país en funcionamiento mientras se preparan para responder a cualquier agresión.

Tensión internacional y movimiento de respaldo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cadena SER (@la_ser)



El discurso se produjo en un contexto marcado por la creciente tensión bilateral, alimentada por la presencia de portaaviones estadounidenses en el Caribe.

Maduro afirmó que a nivel internacional se ha generado un movimiento de opinión pública contrario a la ofensiva estadounidense en la región.

La jornada coincidió con un momento clave en Oslo, donde María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

Machado no pudo asistir inicialmente a la ceremonia, pero se dirige a Noruega para participar en una conferencia.