Maduro ordena a la Aviación Bolivariana estar “lista para defender a Venezuela” ante presión militar de EE.UU.

Maduro ordena alerta militar

Amenaza por despliegue estadounidense

Crisis aérea en Venezuela

Segun informa CNN, El presidente Nicolás Maduro pidió a la Aviación Militar Bolivariana mantenerse alerta y lista, asegurando que el país enfrentará cualquier amenaza externa con determinación absoluta y serenidad política.

Maduro afirmó que, si la historia exigiera declarar a Venezuela como una república en armas, el destino sería la victoria, reiterando confianza plena en la fuerza militar nacional.

Durante el acto por el aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro señaló la presencia de fuerzas extranjeras que, según él, buscan alterar la estabilidad regional mediante argumentos considerados extravagantes.

Según Maduro, estas amenazas internacionales llevan diecisiete semanas generando tensión en el Caribe y Sudamérica, aunque insistió en que ninguna presión ha logrado quebrar la voluntad venezolana ni su estabilidad.

Orden a la Aviación Militar

Vestido con traje verde olivo y gorra roja, Maduro pidió a la Aviación mantenerse imperturbable, preparada para defender la soberanía nacional ante cualquier escenario o presión internacional inesperada.

Aseguró que la nación cuenta con la lealtad militar y que los integrantes de la Aviación Bolivariana jamás fallarán, destacando su papel fundamental dentro de la defensa territorial nacional.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene un despliegue militar presentado como una amenaza concebida para generar inestabilidad, interpretándolo como una maniobra para sacarlo del poder político.

Maduro insistió en que ninguna agresión ha tomado por sorpresa al pueblo, recordando que la población se ha preparado mediante alistamientos civiles y ejercicios militares realizados en diferentes regiones.