Maduro ordena a la Aviación Bolivariana estar “lista para defender a Venezuela” ante presión militar de EE.UU.
Publicado el 11/27/2025 a las 17:59
- Maduro ordena alerta militar
- Amenaza por despliegue estadounidense
- Crisis aérea en Venezuela
Segun informa CNN, El presidente Nicolás Maduro pidió a la Aviación Militar Bolivariana mantenerse alerta y lista, asegurando que el país enfrentará cualquier amenaza externa con determinación absoluta y serenidad política.
Maduro afirmó que, si la historia exigiera declarar a Venezuela como una república en armas, el destino sería la victoria, reiterando confianza plena en la fuerza militar nacional.
Durante el acto por el aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, Maduro señaló la presencia de fuerzas extranjeras que, según él, buscan alterar la estabilidad regional mediante argumentos considerados extravagantes.
Según Maduro, estas amenazas internacionales llevan diecisiete semanas generando tensión en el Caribe y Sudamérica, aunque insistió en que ninguna presión ha logrado quebrar la voluntad venezolana ni su estabilidad.
Orden a la Aviación Militar
🇻🇪🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Nicolás Maduro ordena a la Aviación de su país estar «alertas, listos y dispuestos» para defender a Venezuela. pic.twitter.com/iFT9kr6fiT
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 27, 2025
Vestido con traje verde olivo y gorra roja, Maduro pidió a la Aviación mantenerse imperturbable, preparada para defender la soberanía nacional ante cualquier escenario o presión internacional inesperada.
Aseguró que la nación cuenta con la lealtad militar y que los integrantes de la Aviación Bolivariana jamás fallarán, destacando su papel fundamental dentro de la defensa territorial nacional.
El mandatario sostuvo que Estados Unidos mantiene un despliegue militar presentado como una amenaza concebida para generar inestabilidad, interpretándolo como una maniobra para sacarlo del poder político.
Maduro insistió en que ninguna agresión ha tomado por sorpresa al pueblo, recordando que la población se ha preparado mediante alistamientos civiles y ejercicios militares realizados en diferentes regiones.
Maduro defensa Venezuela frente a amenazas externas
Maduro afirmó que Venezuela ha enfrentado sanciones, bloqueos y lo que llamó guerra psicológica, sosteniendo que nada ha quebrado la determinación nacional ni la unidad del pueblo involucrado.
Recordó jornadas recientes de preparación militar para civiles, que según él fortalecen la capacidad del país para responder ante cualquier intento extranjero de intervenir o alterar la estabilidad.
El presidente resaltó la coordinación entre instituciones militares, policiales y civiles, describiéndola como una capacidad inmensa de comando, control, comunicación y unión presente dentro del país.
Según el mandatario, esta articulación ha permitido desarrollar una “fuerza fabulosa de resistencia” frente a presiones externas, especialmente aquellas que atribuye al gobierno de Estados Unidos actualmente.
Preparación militar y alistamiento civil
Maduro vinculó directamente el despliegue naval estadounidense en el Caribe con un supuesto intento de desestabilizar Venezuela, señalando la llegada reciente del portaaviones USS Gerald R. Ford.
Washington sostiene operaciones militares para combatir narcotráfico y grupos calificados como narcoterroristas, entre ellos el Cartel de los Soles, designado esta semana como organización terrorista internacional.
El gobierno estadounidense acusa a Maduro y altos mandos civiles y militares venezolanos de liderar ese cartel, una acusación rechazada por Caracas, que califica tales señalamientos como un invento.
Estas tensiones internacionales han derivado en un ambiente político complejo, donde cada acción estadounidense es interpretada por Venezuela como parte de una estrategia desestabilizadora regional mayor.
Maduro defensa Venezuela en contexto regional
La crisis aumentó recientemente con la cancelación de vuelos internacionales, iniciada después de que Estados Unidos advirtiera sobre riesgos al sobrevolar Venezuela y zonas del Caribe sur.
Washington describió el área como potencialmente peligrosa, lo que generó preocupación entre aerolíneas que operaban rutas hacia y desde Venezuela dentro del contexto político actual.
A raíz de estas advertencias, el gobierno venezolano revocó concesiones a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, limitando aún más la conectividad aérea internacional.
Esta decisión profundiza el aislamiento del país, generando nuevas tensiones diplomáticas mientras Venezuela sostiene que estas acciones externas responden a presiones políticas inmorales provenientes desde Estados Unidos.
Crisis aérea y revocación de vuelos
La revocación de operaciones aéreas coincidió con momentos de creciente tensión militar y política, incrementando la preocupación interna por los efectos económicos que podrían presentarse actualmente.
La conectividad aérea ya afectada del país empeoró tras estas medidas, impactando pasajeros y rutas comerciales, mientras Caracas defendía la decisión como necesaria para garantizar seguridad.
Maduro reiteró que Venezuela mantiene una postura firme frente a cualquier presión internacional, asegurando que la estabilidad y la paz nacional seguirán siendo prioridades fundamentales para su gobierno.
El mandatario concluyó reafirmando su confianza en la Aviación Militar Bolivariana, insistiendo en que el país está preparado para enfrentar amenazas externas y sostener su soberanía nacional.