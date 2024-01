«Él no la mató…. lo están manipulando”: Madres defienden a Dereck Rosa

Ellas creen que él no la mató, que es inocente y lo están manipulando.

Sin embargo, para un grupo de mujeres, que viajó desde distintos puntos del país hacia Miami para acompañarlo hoy en la corte esto no es real.

La audiencia estaba pautada para las 9:00 de la mañana y había sido solicitada por la defensa de Rosa, pero por razones que no se han hecho públicas fue suspendida.

Entre ellas se encontraba, Martha Hernandez, quién dijo que aunque no pudo contar el total de sus acompañantes, estima que eran entre 40 y 50 madres.

«No es justo lo que están haciendo con ese niño, violando los derechos humanos de un niño en este país. No es justo», aseguró.

«La audiencia se canceló no sabemos por qué, pero nosotras estamos firmes apoyando a Derek. Ahora va a ser en febrero 2, y nosotras vamos a volver», dijo Hernández.

Según la manifestante, Derek necesita apoyo. «La madre de este niño está muerta, no puede defender a su hijo, pero tiene muchas madres en este mundo que estamos orando y luchando por su libertad y que se haga justicia».

«Uno conoce a las personas con su mirada y, desde que yo miré la primera entrevista con ese niño, me interesó. Miré de qué estaba haciendo acusado y estuve informándome y viendo videos en Facebook, en Tiktok y dije no es justo», revelaron.

-«¿Quiénes creen ustedes que lo está manipulando?», peguntó. «No sabemos la verdad, yo no soy investigadora ni policía».

«Él no es culpable»

Pese a las pruebas presentadas en su contra, Rosa se declaró «no culpable» de asesinar a puñaladas a su madre en sus primeras comparecencias en la corte. Tras su defensa nació el apoyo del grupo de madres.

«Él no es culpable, él se declaró inocente y los investigadores y su abogado están luchando para demostrar su inocencia», puntualizó la hispana.

«¿Tiene un mensaje que dar a quienes creen que Derek es culpable por su propia confesión?». PARA VER IMÁGENES DA CLIC AQUÍ.

«Mi mensaje para ellos es que no deben acusar a un niño hasta que no sea juzgado y un juez demuestre que él lo hizo. No somos nadie para juzgar a nadie. Y si así lo creen, que avienten la primera piedra».