De acuerdo con la versión de la madre de la joven víctima, aseguró que su familia había estado planeando ese viaje durante algún tiempo. Christine reveló en una entrevista que el viaje no se realizó anteriormente debido a que lo pospusieron gracias a la pandemia del coronavirus, según ABC 7 .

Madre de víctima joven rompe el silencio sobre Titán

Luego de la desaparición del submarino, pasarían cuatro días más antes de que supiera el destino de su esposo Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, cuando las autoridades anunciaron el jueves que el barco que transportaba a cinco personas había implosionado y no había sobrevivientes, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

“Todos pensamos que simplemente iban a aparecer”, dijo. “Ese choque se retrasó unas 10 horas más o menos. Hubo un tiempo… en el que se suponía que debían estar en la superficie. Cuando pasó ese tiempo, fue cuando comenzaron las preocupaciones y los sentimientos no tan buenos”. Archivado como: Madre víctima joven Titán