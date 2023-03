Madre soldado hispana muerta rompe silencio: Ana Fernanda Basaldua Ruiz no estaba agusto

Fue a través de una entrevista para la cadena de Telemundo, donde el padre de la joven hispana Ana Fernanda Basaldua Ruiz, Baldo Basaldua reveló ante los medios que antes de su muerte él se había comunicado con la mujer. En la llamada la joven le había mencionado que: “ya no estaba agusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”.

La llamada fue el pasado sábado, y el domingo le envió un mensaje pero no respondió “al día siguiente le mandé un mensaje y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación de forma satelital y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”, dijo el padre. Archivado como: Madre soldado hispana muerta rompe silencio