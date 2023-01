Madre reacciona muerte Chayanne. El pasado 28 de diciembre las bromas se hicieron presentes en las redes sociales, con noticias falsas que alarmaron a los usuarios, esto debido al “Día de los santos inocentes”. Ante esta situación hubo diversas noticias que se dieron a conocer, pero los internautas dudaban si era verdad o no.

La tiktoker tardó en responderle, por lo que nuevamente la mujer le preguntó en repetida ocasiones que había sucedido, hasta que la joven le dijo en tono sorprendida: "se murió el Chayanne a los 54 años". De inmediato, la señora reaccionó de manera inesperada y afirmando que no era posible eso.

“Se accidentó en un avión”

Fue en ese momento que después de recibir la noticia de su hija, la madre reaccionó rápidamente asegurando que eso no podría ser posible, asegurando que el cantante y ella tienen la misma edad: “no, el Chayanne es de mi edad”, se escuchar decir a la mujer quien estaba sorprendida.

"¿Por qué murió?", preguntó la madre a su hija y está a pesar de ver que ya estaba un poco preocupada continuó con la broma diciendo: "se accidentó en un avión". La mujer se lleva las manos a su rostro y en medio de sufrimiento dice: "no es cierto, no es cierto, hija, no puede ser posible, no puede morirse".